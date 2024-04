Sänger Morgan Wallen wegen dreifachen Vergehens angeklagt

Der Countrysänger Morgan Wallen macht mitNegativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Der Musiker wird wegen dreifachen Vergehens angeklagt! Wie der Nachrichtensender News Channel 5 berichtet, standen am Sonntagabend Polizeibeamte vor einer Bar, als ein Stuhl vom Dach flog und vor ihnen auf dem Boden aufschlug – bei der Person, die das Möbelstück geworfen hatte, handelt es sich laut Aussagen der Barmitarbeiter um Morgan. Kurz darauf wurde der 30-Jährige verhaftet, wenige Stunden später wurde er gegen eine Kaution von umgerechnet 14.100 Euro freigelassen.

Morgan muss sich nun wegen dreifacher rücksichtsloser Gefährdung der Beamten wegen Gefährdung der Öffentlichkeit und wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht verantworten. Sein Anwalt äußerte sich bereits in einer Erklärung dazu: "Um 22:53 Uhr am Sonntagabend wurde Morgan Wallen in der Innenstadt von Nashville wegen rücksichtsloser Gefährdung und ordnungswidrigem Verhalten verhaftet. Er kooperiert voll mit den Behörden." Dem Bericht zufolge ist die Verhandlung auf den 3. Mai anberaumt.

In den vergangenen Jahren hatte der "One Thing at a Time"-Interpret immer wieder Schlagzeilen gemacht: 2016 war er wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden, der Fall wurde jedoch abgewiesen. Vier Jahre später wurde Morgan erneut verhaftet – dieses Mal wegen ordnungswidrigen Verhaltens und öffentlicher Trunkenheit. 2021 tauchte Videomaterial auf, in dem er das N-Wort sagte. Kurz darauf entschuldigte sich Morgan öffentlich: "Es ist mir peinlich und es tut mir leid. Ich habe eine inakzeptable und unangemessene rassistische Beleidigung verwendet, die ich gerne zurücknehmen würde. Es gibt keine Entschuldigung dafür, diese Art von Sprache zu verwenden, niemals. Ich möchte mich aufrichtig für die Verwendung dieses Wortes entschuldigen. Ich verspreche, mich zu bessern."

Getty Images Morgan Wallen, Sänger

Getty Images Morgan Wallen, Sänger

