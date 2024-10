Mächtig stolz: Morgan Wallen organisiert eigenes Festival

Morgan Wallen hat große Neuigkeiten für seine Fans: Der Country-Sänger lädt zu seinem eigens auf die Beine gestellten Musikfestival. Das verkündet er jetzt stolz auf Instagram. "Ich wollte nur einmal kurz hier reinschauen und euch ein paar Neuigkeiten mitteilen. Mein Team und ich arbeiten schon eine ganze Weile daran: Wir werden in den Süden an die Strände fahren und ich bringe ein paar meiner Freunde mit", grinst der Musiker in die Kamera. Sein eigenes kleines Musikfestival hört auf den Namen "Sand in My Boots" und wird im kommenden Jahr vom 16. bis zum 18. Mai stattfinden. Versammeln dürfen sich die Fans in der Stadt Gulf Shores im US-Bundesstaat Alabama, direkt am Meer. Eine Pressemitteilung erklärt, dass die Musik aber nicht nur Country, sondern genreübergreifend sein soll.

Und Morgan sind offenbar schon einige verkaufte Eintrittskarten sicher, denn seine Fans sind nach dieser Ankündigung ganz aus dem Häuschen. "Wir waren noch nie in Alabama... das wird dann wohl das erste Mal", kommentiert ein User den Post. Ein anderer meint: "Taschen sind gepackt!" Die meisten Fans planen also schon ihre Roadtrips nach Alabama und dabei ist das Line-up noch gar nicht bekannt. Möglichkeiten gibt es aber viele. In der Vergangenheit kollaborierte Morgan unter anderem mit Post Malone (29), Eric Church (47) und Chris Stapleton (46).

Scheint, als könnte Morgan sich karrieretechnisch aktuell nicht beschweren. 2014 wurde die USA aufgrund seiner Teilnahme bei The Voice auf ihn aufmerksam. Bis ins Finale schaffte er es nicht, aber im Anschluss baute er sich eine Karriere in Nashville, der Hochburg der Countrymusik, auf. Mittlerweile ist der 31-Jährige nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Zuletzt kreierte er zusammen mit Post Malone und dem Ohrwurm "I Had Some Help" einen viralen Hit. Ganz ohne Kontroversen ging es aber nicht. Im Frühjahr wurde der Vater eines Sohnes angeklagt, weil er in einer Bar ausrastete und einen Stuhl aus dem Fenster warf – genau vor den Augen der Polizei. Morgan entschuldigte sich aber und versprach, die Verantwortung zu übernehmen.

Getty Images Post Malone und Morgan Wallen bei den 57. CMA Awards in Nashville, 2023

Getty Images Morgan Wallen im September 2022

