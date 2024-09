Morgan Wallen räumt bei People's Choice Country Awards ab

Am Donnerstagabend versammelte sich das Who-is-Who der Country-Musik in Nashville, um die People's Choice Country Awards zu feiern. Und wer konnte die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen? Der Abräumer des Abends war definitiv Countrystar Morgan Wallen. Der Sänger stürmte in den vergangenen Wochen zusammen mit Post Malone (29) und ihrem Hit "I Had Some Help" die Charts und wurde dafür belohnt: Wie Fox News berichtet, wurde der Ohrwurm als bester Song ausgezeichnet. Außerdem durfte Morgan die Preise in den Kategorien "People's Artist", "Social Country Star" und "Concert Tour" mit nach Hause nehmen. Letzterer war für seine "One Night At A Time World Tour", mit der er im vergangenen und diesem Jahr Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Aber nicht nur Morgan durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Unter anderem Machine Gun Kelly (34) und Jelly Roll durften einen Preis für ihr Cross-over entgegennehmen. Natürlich räumten aber auch die Damen gut ab: Für den besten Song einer Künstlerin wurde Newcomerin Dasha dank ihres Songs "Austin (Boots Stop Workin)" und als bester weiblicher Act Lainey Wilson ausgezeichnet. Ebenfalls für ihre Arbeit belohnt wurden Luke Combs (34), das Duo Dan + Shay und die Band Old Dominion sowie Kane Brown (30) zusammen mit Marshmello. Wenig überraschend dürfte die doppelte Auszeichnung von Neuling Shaboozey (29) sein: Er kreierte mit dem Song "A Bar Song (Tipsey)" in diesem Sommer einen viralen Internet-Hit.

Moderiert wurde die Preisverleihung von einer echten Größe des Genres: Shania Twain (59). Für die "Man! I Feel Like a Woman!"-Interpretin war die Moderation aber eine echte Herausforderung, denn die Angst zu versagen quälte sie vorher. "Ich bin keine große Ableserin. Ich bin da eher spontan, also wenn ich ins Schwafeln kommen sollte, müssen sie mich vielleicht von der Bühne holen", witzelte sie vorab im Interview mit Taste of Country. Seit ihrer Kindheit habe sie vor wichtigen Auftritten immer wieder Lampenfieber und vor großem Publikum zu sprechen koste sie bis heute Überwindung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin Shania Twain

Anzeige Anzeige