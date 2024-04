Zu gewagt? Rosie Huntington-Whiteley lässt ganz tief blicken

Rosie Huntington-Whiteley (36) ist eines der erfolgreichsten Models weltweit. Die gebürtige Britin kann nicht nur die Laufstege der Welt ihr Zuhause nennen, sondern durfte sich zudem sogar bereits in der Schauspielbranche versuchen. Doch auch abseits der großen Leinwand kann die Schönheit überzeugen: Mit ihrem Aussehen zieht sie regelmäßig alle Blicke auf sich – wie auch jetzt wieder. Wie Bilder zeigen, die The Sun vorliegen, wirft sich Rosie für ein Event in Mailand richtig in Schale und lässt dabei besonders tief blicken. In einem durchsichtigen, schwarzen Kleid präsentiert sie nicht nur ihren Hammer-Body, sondern auch die Dessous, die sie darunter trägt.

Wenn die 36-Jährige nicht gerade alleine unterwegs ist, dann präsentiert sie sich vor allem gerne an der Seite des Mannes in ihrem Leben: Schauspieler Jason Statham (56). Obwohl die beiden bereits seit geraumer Zeit gemeinsam durchs Leben gehen und zwei Kinder teilen, kommt es nur selten zu gemeinsamen öffentlichen Auftritten – zuletzt auf der Londoner Fashion Week im vergangenen Herbst. Bilder zeigten die beiden im lässigen, jedoch stylischen Look. Ganz aufeinander abgestimmt trugen der Filmstar und seine Liebste eine Sonnenbrille, welche Rosie dann noch mit einem Trenchcoat und Jason mit einem schwarzen Mantel und grünem Rolli kombinierte.

Dass die beiden auch privat eine perfekte Einheit zu bilden scheinen, hatte die zweifache Mutter im Sommer vergangenen Jahres mit einem seltenen Schnappschuss verdeutlicht. Auf diesem hatte sie zum Ehrentag ihres Sohnemanns einen Einblick in ihr Familienleben mit dem "The Transporter"-Darsteller gewährt. "Alles Gute zum Geburtstag für meinen Lieblingsmenschen", hatte Rosie ihrem Spross unter einem Instagram-Beitrag gewünscht, der mehrere private Aufnahmen von ihr und dem kleinen Jack zeigte.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, Model, und Jason Statham, Schauspieler auf der London Fashion Week

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und ihr Sohn Jack

