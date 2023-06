"Lieblingsmensch": Rosie Huntington-Whiteley gratuliert Sohn

Ein ganz besonderer Tag! Rosie Huntington-Whiteley (36) geht schon seit rund 13 Jahren mit Jason Statham (55) durchs Leben. Gemeinsam mit dem "Fast and Furious"-Star hat das Supermodel zwei Kids: Ihr Sohn Jack war 2017 auf die Welt gekommen. Im Februar vergangenen Jahres durfte sich die Familie über Töchterchen Isabella freuen. Nun feiert Jack schon seinen sechsten Geburtstag: So zelebriert Rosie den Ehrentag ihres Sohnemannes!

In ihrer Instagram-Story teilt die 36-Jährige nun ein paar Schnappschüsse und Videos. "Alles Gute zum Geburtstag für meinen Lieblingsmenschen", wünscht Rosie unter einem süßen Schnappschuss, auf dem sie und Jack nur wenige Monate nach seiner Geburt zu sehen sind. Ganz liebevoll gibt die Britin ihm dabei einen Kuss auf sein Köpfchen. Auch einen Einblick in die Geburtstagsparty gibt sie ihren Fans. Eine Aufnahme zeigt ein festlich geschmücktes Esszimmer mit bunten Wimpelketten und Ballons, die die kleine Isabella in der Hand hält.

Dass Rosie Fotos von ihren Kids teilt, kommt eher selten vor, denn sie hält ihre Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Auch mit ihrem Jason posiert sie nur sporadisch für Selfies. Zuletzt postete sie aber einige Urlaubsbilder mit dem Actionstar. "24 Stunden in Antwerpen, Teil eins", betitelte sie ihr Posting. Der Zeitdruck schien sie allerdings zu stressen: Ganz mürrisch blickten sie in die Kamera.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und ihr Sohn Jack

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteleys Tochter Isabella

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, März 2023

