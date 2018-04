Die spanische Königsfamilie präsentierte sich bei der diesjährigen Ostermesse in augenscheinlich perfekter Harmonie. Vor allem Königin Letizia (45) wurde für ihren modernen Look und ihren coolen Auftritt gefeiert. Jetzt tauchten aber neue Aufnahmen auf, die das Königshaus in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen: Zwischen Letizia und ihrer Schwiegermutter Königin Sofia (79) gab es anscheinend einen großen Krach – und das vor laufenden Kameras!

Auf den offiziellen Fotos vom vergangenen Sonntag wirkt die Familie gewohnt glücklich. Das Video aus dem Netz zeigt aber eine ganz andere Szenerie. Darin verhindert die 45-Jährige vehement ein Foto von ihren beiden Töchtern Leonor (12) und Sofía (10) mit ihrer Schwiegermutter, woraufhin eine hitzige Diskussion zwischen den beiden Frauen entsteht. Am Ende schlägt Leonor sogar noch die Hand ihrer Großmutter wüst von ihrer Schulter. Auch vor der Kirche hat sich der Ärger zwischen den beiden Königinnen anscheinend noch nicht gelegt. Als die Mutter von König Felipe (50) ihrer Enkelin einen Kuss auf die Stirn gibt, stürmt Letizia schnell zu ihrer Tochter und wischt ihr mit der Hand über dieselbe Stelle – eine klare Botschaft an die ehemalige Königin!

Gerade für die spanischen Adligen – die eigentlich immer sehr auf Tradition und Etikette bedacht sind – ist das ein sehr ungewöhnliches Verhalten. Was genau zwischen den royalen Ladys vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Wie findet ihr es, dass die beiden Royals einen Familienzwist so öffentlich ausgetragen haben? Stimmt ab!

Carlos Alvarez/Getty Images Die spanische Königsfamilie

Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images Königin Sofia mit ihren Enkelinnen Leonor und Sofía

Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images Königin Letizia und König Felipe mit ihren Töchtern Leonor und Sofía und dem ehemaligen Königspaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de