Darum will Gemma Collins ihren Verlobungsring nicht tragen!

Gemma Collins (43) und ihr Rami Hawash schweben seit ihrer Verlobung offenbar im siebten Himmel! Ihren wertvollen Diamantring wolle die Blondine trotzdem nicht tragen. Diese verblüffende Entscheidung enthüllt der The Only Way Is Essex-Star in einem Interview mit Mirror und verrät den Grund für seinen Entschluss: "Er ist einmalig. Er ist riesig und in Platin gefasst, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich ihn jeden Tag tragen werde. Er ist so wertvoll, dass ich eine Nachbildung anfertigen lassen werde und ihn nur zu besonderen Anlässen tragen werde."

Dass der Entschluss der 43-Jährigen etwas übertrieben sei, findet Schmuckexperte Nlesh Rakholida nicht, sondern stimmt der Medienpersönlichkeit sogar zu. "Wer in den Urlaub fährt, sollte auch in Erwägung ziehen, seinen Ring gegen eine 'billigere Alternative' zu tauschen, um seinen wertvollen Diamanten sicher aufzubewahren", schätzt der Fachmann ein und erklärt weiter im Gespräch mit dem Boulevardblatt: "Wenn das Reiseziel für Taschendiebstähle bekannt ist oder man den Schmuck lieber nicht draußen tragen möchte, sollte man ihn im Hotelsafe aufbewahren."

Dass Gemma auch ohne das Tragen ihres Verlobungsrings überglücklich mit ihrem Rami sei, machte die Geschäftsfrau erst kürzlich in einem Interview mit dem Onlinemagazin deutlich. Ihren Schatz wolle sie nämlich nicht nur ein- oder zweimal heiraten – die Beauty und ihr Liebster planen, sich dreimal das Jawort zu geben! "Die erste wird an einem wunderschönen Ort in Großbritannien stattfinden, die zweite vielleicht im Ausland und die dritte wird die offizielle Feier für unsere engsten Freunde und Familie sein", behauptete Gemma.

