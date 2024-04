Gemma Collins plant gleich drei Hochzeiten mit ihrem Rami!

Gemma Collins (43) und Rami Hawash wollen "Ja" sagen – und das gleich dreimal! Das verrät die The Only Way Is Essex-Bekanntheit jetzt im Interview mit Mirror: "Die erste wird an einem wunderschönen Ort in Großbritannien stattfinden, die zweite vielleicht im Ausland, und die dritte wird die offizielle Feier für unsere engsten Freunde und Familie sein." Bis sich Gemma und Rami das Jawort geben, scheint es trotz der laufenden Planung noch ein wenig zu dauern: Die beiden Turteltauben denken an eine Winterhochzeit – und zwar im Jahr 2026! In diesem Jahr wird Rami 50 Jahre alt. Zudem soll ein Astrologe Gemma nahegelegt haben, in zwei Jahren zu heiraten, denn 2026 sei das glücklichste Jahr, um den Bund der Ehe zu schließen.

Drei Hochzeiten bedeuten für die TV-Bekanntheit auch drei Kleider – Gemma hat schon jetzt genaue Vorstellungen. "Ich hätte gerne etwas, das dem Spitzenkleid ähnelt, das Lady Gaga (38) in House of Gucci trug", offenbart die 43-Jährige, wirft dann aber auch ein: "Vielleicht besinne ich mich sogar auf meine Wurzeln und trage etwas sehr Essex-mäßiges und Ausgefallenes. Im Moment denke ich an etwas Italienisches und dann an ein 'Wow'-Kleid mit einer riesigen Schleppe. Vielleicht mache ich sogar Victoria Beckhams (49) Hochzeitsmoment mit dem Diadem nach, das habe ich geliebt."

Seit über zehn Jahren führen Gemma und Rami eine turbulente On-off-Beziehung: Die beiden waren bereits zweimal verlobt. Doch nun scheinen sich die beiden zu einhundert Prozent sicher zu sein – und das machte Rami auch bei seinem erneuten Heiratsantrag deutlich: Er entführte seine Liebste in einen romantischen Urlaub auf den Malediven, um ihr dort die Frage aller Fragen zu stellen. Auch bei dem Verlobungsring ließ er sich nicht lumpen. "Rami weiß auch, wie sehr ich die königliche Familie liebe, also hat er sich für meinen Ring von deren Verlobungsringen inspirieren lassen", verrät Gemma freudestrahlend.

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im August 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im April 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Gemmas Idee, drei Hochzeiten zu feiern? Genial! Na ja, das ist schon etwas übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de