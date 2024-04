Das sagt der Wendler zum heißen Clip von Frau Laura Müller!

Laura Müller (23) teilte vor Kurzem stolz mit, neuen und vor allem heißen Content für ihre OnlyFans-Seite zu planen – was hält ihr Ehemann Michael Wendler (51) davon? Auf seinem Facebook-Account macht der Sänger deutlich: Er ist mächtig stolz auf seine Liebste und unterstützt sie! "Der Countdown läuft! Laura dreht einen heißen Clip... Bei Only gibt es die ersten spannenden Informationen", schreibt der Wendler freudig auf seinem Profil. In einem weiteren Post heißt es zudem: "Dieses Angebot konnte Laura Müller nicht ausschlagen. [...] Laura hat sich endlich getraut und gibt mit gleich zwei heißen Typen Vollgas..." Die Fans sind von den Beiträgen des 51-Jährigen jedoch schockiert. "Igitt! Was für ein Ehemann und Vater muss man sein", schreibt etwa eine Userin der Social-Media-Plattform, während ein weiterer kommentiert: "Nicht Ehemann, sondern Zuhälter."

Auf ihrem Instagram-Account hatte die 23-Jährige verkündet, dass sie bald neues einheizendes Material teilen wird. "Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht! Ihr wisst, wo es das exklusive Material gibt", schrieb sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie leicht bekleidet zwischen zwei Männern im Bett liegt. Mit seinen Beiträgen machte der Wendler deutlich, dass er mit dem freizügigen Content seiner Frau kein Problem hat. Aber auch Laura betonte bereits auf ihrem Social-Media-Profil, dass ihre Beiträge den Musiker nicht stören: "Er ist stolz, genau wie beim Playboy."

Während es für seine Frau beruflich hervorragend zu laufen scheint, musste der "Egal"-Interpret in den vergangenen Monaten immer wieder Rückschläge verkraften: Nachdem Michael erst Anfang des Jahres gleich mehrere Auftritte bekannt gegeben hatte, wurden diese kurzerhand wieder abgesagt – angeblich wegen Problemen mit den Locations in den jeweiligen Städten. "Wie kann man denn fünf Wochen vor meinem Auftritt die Türen zur Location schließen? Ich war startklar und hatte praktisch schon meine Koffer gepackt", zeigte sich der Ex von Claudia Norberg (53) daraufhin enttäuscht im Netz.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Getty Images Michael Wendler, Sänger

