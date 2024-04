Etwa Porno? Laura Müller kündigt heißen OnlyFans-Content an

Laura Müller (23) geht jetzt offenbar in die Vollen! Seit einigen Jahre ist die Ehefrau von Michael Wendler (51) schon auf der Plattform OnlyFans unterwegs. Da teilt sie regelmäßig heißen und ziemlich exklusiven Content mit ihren Followern. Und die bekommen demnächst wohl ein ganz neues Schmankerl zu Gesicht. Laura kündigt nämlich nun auf Instagram an, dass sie neue Beiträge in der Planung hat. "Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht! Ihr wisst, wo es das exklusive Material gibt", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie sich mit zwei Männern nur in Unterwäsche bekleidet auf einem Bett wälzt.

Diese Ankündigung dürfte für einige Fans ziemlich überraschend kommen. Denn erst kürzlich lehnte die 23-Jährige ein ziemlich lukratives Engagement ab. In einer Fragerunde in ihrer Insta-Story erklärte die Mutter eines Sohnes, dass sie bereits ein Angebot aus der Pornobranche abgelehnt hat. "Ich hatte mal eine Anfrage von xHamster für eine Million. Das war mir aber zu wenig", gab sie offen preis. Um was genau sich der neue Clip dreht, ist bislang noch nicht bekannt.

Seit 2020 ist die Influencerin mit dem Schlagersänger verheiratet. Zusammen haben die beiden im vergangenen Jahr einen Sohn auf der Welt begrüßen können. Dass seine Ehefrau sich gern freizügig auf OnlyFans zeigt, scheint den "Sie liebt den DJ"-Interpreten aber nicht zu stören. "Er ist stolz, genau wie beim Playboy", verriet Laura vor einigen Monaten während eines Q&As auf Instagram.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

