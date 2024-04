Keine Krise: Gwen Stefani spricht über Selbstzweifel in Ehe

Ihre Ehe war nie gefährdet – doch es war nicht immer alles perfekt. Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (47) gaben sich im Juli 2021 das Jawort. Die beiden The Voice-Juroren gelten als Traumpaar, doch vor wenigen Monaten hieß es, dass sie in einer Krise stecken. Jetzt äußert sich Gwen im Interview mit Nylon zu den Gerüchten und gibt zu: "In meiner eigenen Beziehung, auch wenn ich die Wahrheit über das, was heute passiert, kenne, erschafft man immer noch ein Drama in seinem eigenen Kopf über seine Unsicherheiten und was passieren könnte. Ich war in dieser Phase der Beziehung mit Blake und wurde paranoid."

Blake, der ebenfalls an dem Gespräch teilnahm, legt direkt nach und betont: "Es ist eine Unsicherheit, die wir beide haben." Das Paar habe offen darüber geredet. "Das sind Gespräche, die sie und ich miteinander führen: 'Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt bin oder wenn ich vergesse, wer ich bin?'", schildert Gwens Ehemann. Die Sängerin hätte laut eigenen Angaben mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt: "Ich habe diese Zeiten durchgemacht, in denen ich mich fragte: 'Oh mein Gott, werde ich nur älter? Oder bin ich noch süß?'" Letztendlich sei Gwen "in [ihren] besten Freund verliebt" und sie und Blake lieben sich noch immer.

Wie lieb sich die beiden US-Stars haben, wurde in einem Interview mit Today deutlich.Im vergangenen November verriet Gwen ein romantisches Detail über ihre Hochzeit. Blake habe seine Partnerin während der Trauung überrascht. "Ich weiß, dass du mich immer damit nervst, dass ich keine Songs schreibe", soll er laut der 54-Jährigen gesagt haben. Doch dann passierte folgendes: "Und plötzlich spielt er mir dieses Liebeslied vor, das er für mich geschrieben hat."

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an ihrem Hochzeitstag

