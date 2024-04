"Wie zum Teufel?": Travis Kelce staunt über seine Beziehung

Travis Kelce (34) kann nicht glauben, dass er einen Superstar rumgekriegt hat. In der neuesten Folge seines "New Heights"-Podcasts reflektiert der Footballspieler über die Anfänge seiner Beziehung mit Taylor Swift (34). "Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil sie sich nicht für Sport interessiert. Von daher weiß ich echt nicht, wie zum Teufel ich das vollbracht habe", erzählt der Super Bowl-Gewinner. Lil Dicky, der in der Folge zu Gast ist, findet die Beziehung gar nicht so ungewöhnlich. "Es ist wie in der Highschool, wo die beliebteste Musikerin den beliebtesten Sportler datet. [...] Es hat so etwas klassisch Amerikanisches an sich", erklärt der Rapper.

Der "Earth"-Interpret erinnert Travis daran, wie er Taylors Herz gewinnen konnte. "Stimmt! Ich weiß genau, wie ich es gemacht habe", korrigiert sich der 34-Jährige daraufhin. Bei seinem Besuch der "The Eras Tour" hatte er eine ganz spezielle Masche. "Wenn man bei Taylor Swift-Konzerten ist, gibt es dort Freundschaftsarmbänder. Ich hatte eine Menge davon und wollte Taylor eins mit meiner Nummer darauf geben", verriet der Sportler grinsend in einer vergangenen Folge des Podcasts. Obwohl die "Lover"-Interpretin ihm an dem Abend keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, soll sie von seinem Engagement trotzdem beeindruckt gewesen sein.

Der Rapper fragt die Brüder Travis und Jason Kelce (36) auch noch, wie sie mit dem Medienrummel umgehen. Der Ältere von beiden sieht das Spektakel sehr gelassen und meint, dass sich für ihn nicht so viel verändert habe. Travis, der durch seine berühmte Freundin deutlich mehr in der Öffentlichkeit steht, scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. "Ich habe einen Riesenspaß dabei. Es fühlt sich an wie Fliegen, ich genieße das alles", schwärmt der Tight End der Kansas City Chiefs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Dicky, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr die Beziehung zwischen Travis und Taylor ungewöhnlich? Ja, total! Ihn kannte ich vorher gar nicht. Nee, beide sind Stars in ihrem Bereich. Das passt doch perfekt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de