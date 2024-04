"Zerreißt uns": Guido Maria Kretschmer trauert um Hündin

Bei Guido Maria Kretschmer (58) reißen die schlechten Neuigkeiten einfach nicht ab. Im vergangenen Jahr hatte der Shopping Queen-Star im August den Tod seines Vaters Erich verkraften müssen. Dann starb auch noch im Dezember seine Mama Marianne. Nun muss der Designer erneut Abschied nehmen. Auf Instagram schreibt er: "Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur vier Jahren gehen lassen. Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust."

Guido und sein Mann Frank Mutters hatten Ärzte beauftragt, "um unsere kleine Maus zu retten." Jedoch hätten sie "keine Chance" gehabt. Der 58-Jährige werde seine Hundedame für immer in seinem Herzen tragen: "Geliebte Idaya, wir vermissen dich sehr und bleiben auf ewig in tiefer Liebe mit dir verbunden."

Unterstützung erhält Guido in dieser schweren Zeit von prominenten Freunden. "Das ist so traurig. Einfach nur schlimm. Ich drücke euch", kommentiert Ilka Bessin (52) den Beitrag. "Oh wie traurig, mein herzliches Beileid", wünscht auch Katy Karrenbauer (61). Bereits im vorherigen Jahr trauerten Guido und Frank um Hündin Aimée. Mit Alaiyha, Undine und Ivy haben sie jetzt noch drei Barsoi-Windhunde.

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmers Hund Idaya

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer mit seinem Vater

