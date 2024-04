Freunde von O.J. Simpson verabschiedeten sich vor seinem Tod

Sie haben es gespürt. Am Mittwoch wurde bekannt, dass O.J. Simpson (✝76) verstorben ist. Der ehemalige Footballspieler verlor seinen Kampf gegen den Krebs. Wie jetzt berichtet wird, sollen die Freunde des einstigen Sportlers vor seinem Tod bereits gewusst haben, dass ihm nicht mehr allzu viel Zeit zum Leben bleibt. Insider erklärten gegenüber TMZ, dass O.J.s Freunde vergangene Woche nach Las Vegas gereist sind, um sich von ihm zu verabschieden. Er soll in der Lage gewesen sein, mit seinen Besuchern ohne Probleme zu kommunizieren.

Seinem Umfeld soll klar gewesen sein, dass der 76-Jährige bald sterben werde. Daher haben sie O.J. ein letztes Mal lebend sehen wollen. Am Mittwoch gab die Familie des US-Amerikaners seinen Tod bekannt. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren", hieß es in dem Statement auf der Plattform X.

Kurz darauf meldeten sich schon die ersten Fans zu den traurigen Neuigkeiten und teilten ihre Anteilnahme im Netz. "Er kann endlich mit seiner geliebten Frau wiedervereint werden", lautete ein Instagram-Kommentar. Andere User schrieben: "Ich wünsche niemandem den Tod, Ruhe in Frieden O.J." und "Mein Beileid an seine Familie, Freunde und Bekannte".

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017 in Nevada

Twitter / TheRealOJ32 O.J. Simpson in seinem letzten Post

