Hier feierten König Charles und Camilla 19. Hochzeitstag!

König Charles III. (75) und seine Liebste genossen ihren großen Tag! Der britische Monarch und seine Frau Königin Camilla (76) feierten am 9. April ihren Hochzeitstag – stolze 19 Jahre sind die beiden nun schon verheiratet. Diesen Meilenstein nutzten die zwei für einen Ausflug: Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, landeten sie am Mittwoch in Aberdeen, Schottland. Von dort aus ging es für sie in die zwei in die romantischen Highlands.

In der schottischen Natur hatten der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Frau auch schon ihre Flitterwochen verbracht. In dem Haus seiner verstorbenen Mutter, das ganz in der Nähe von Schloss Balmoral liegt, gönnten sie sich nun eine weitere Auszeit – und diese kann das Paar wohl auch gut gebrauchen. Immerhin kämpft der König selbst gegen eine Krebserkrankung an und auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) ist erkrankt.

Am 9. Mai 2005 hatten sich Charles und Camilla das Jawort gegeben. Anders als andere Royals hatten sie dies jedoch nicht in der Kirche getan – Grund dafür soll gewesen sein, dass beide bereits einmal geschieden waren. Stattdessen ging es für die beiden vor das Standesamt Windsor Guildhall. Im Anschluss wurden sie dann noch in der St. Georges Kapelle gesegnet.

Getty Images König Charles beim Ostergottesdienst 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei ihrer Hochzeit in Windsor, 2005

