Rechnet "Make Love, Fake Love"-Xanders Freundin mit TV-Sex?

Antonia Hemmer (24) versucht in der diesjährigen Staffel von Make Love, Fake Love die große Liebe zu finden und kommt Xander immer näher. Was sie jedoch nicht weiß: Der Hottie ist vergeben an Lisa. Promiflash hat bei der Beauty nachgehakt und wollte wissen, ob sie Angst davor hatte, dass ihr Schatz während seiner Teilnahme an dem Format Sex haben könnte. "Also ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass das passieren könnte, aber ich habe so einiges nicht gedacht!", gibt die 25-Jährige offen zu.

Bereits die Duschszenen zwischen der Bauer sucht Frau-Bekanntheit und ihrem Partner seien Lisa ziemlich unter die Haut gegangen. Diese bekam sie erst nach den Dreharbeiten zu Gesicht. "Glücklicherweise wurden die mir in der Villa noch nicht gezeigt, sonst wäre ich sicherlich rüber geschwommen!", gibt die Münchnerin während des Interviews zu und erklärt ferner: "In der Villa bekommt man ja nicht so viele Bilder gezeigt wie jetzt bei der Ausstrahlung. Darum habe ich mich da noch nicht für ihn geschämt, sondern nur gehofft. Jetzt bei der Ausstrahlung empfinde ich ein Fremdscham-Gefühl, wieso man seine Grenzen so überschreiten muss und alles andere ausblendet!"

Sein Verhalten unter der Dusche bereue Xander mittlerweile. Gegenüber Promiflash beteuerte er: "Ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen gegenüber Lisa – so was hat sie nicht verdient!" Zum damaligen Zeitpunkt sei ihm jedoch nicht klar gewesen, dass er seine Liebste derart verletzte. Er behauptet: "Nein, mir war es nicht bewusst, dass es Lisa so mitnimmt!" Ob es zwischen ihm und Antonia in der Show zu mehr kommen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL Lisa, Freundin von "Make Love, Fake Love"-Xander

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Xander und Antonia Sex haben werden? Ja! Ich denke, dass es dazu kommt. Nein! Ich glaube nicht, dass Xander diese Grenze überschreitet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de