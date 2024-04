Ronan Keating kehrt nicht zu "The Voice of Germany" zurück!

Ronan Keating (47) wird in der nächsten Staffel von The Voice of Germany nicht mehr am Jurypult sitzen. "Vielen Dank an alle, die 'The Voice of Germany' [...] genossen haben. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich für die Saison 2024 nicht zurückkehren werde, sondern dieses Jahr durch Deutschland touren und mich auch auf neue Musik konzentrieren werde", enthüllt der Sänger auf Instagram und fügt erwartungsvoll hinzu: "Es liegt ein aufregendes Jahr vor mir und ich werde viel Zeit in Europa verbringen, worauf ich mich sehr freue. Kommt mit mir auf die Reise!"

Seine Entscheidung, das Format zu verlassen, betrübt einige Fans des 47-Jährigen. "Oh, wie schade...", kommentiert unter anderem ein Bewunderer den Beitrag des Musikers und ein weiterer stimmt zu: "Das ist sehr schade. Es hat viel Spaß gemacht mit dir in der Jury!" Trotzdem überwiegt bei zahlreichen Nutzern auch die Freude auf Ronans Tour. Ein User schwärmt unter anderem: "Freue mich auf das Konzert in Hemer im August. Werde dich aber in der neuen Staffel von TVOG vermissen!"

Böses Blut gibt es bei dem "No Matter What"-Interpreten aber offenbar nicht. Auf der Social-Media-Plattform schreibt er: "Ich liebe es, Teil der weltweiten The Voice-Familie zu sein, die mir sehr am Herzen liegt." Ein Insider verriet zuletzt in einem Interview mit The Sun hingegen, dass es hinter den Kulissen des Formats ordentlich gekracht haben soll zwischen Ronan und seinen Jurykollegen. "Tom und Bill waren der Meinung, dass Ronan sich während der Dreharbeiten schlecht benommen habe und das hat sie wirklich verärgert", plauderte die Quelle aus.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

