Süß: Arnold Schwarzenegger spaziert mit seinem Hausschwein!

Auf Social Media gewährt Arnold Schwarzenegger (76) immer wieder private Einblicke in sein Leben. So wie jetzt auch: Er stellt seinen Fans sein knuffiges Hausschwein vor – lautes Grunzen inklusive! "Nichts geht über einen Dienstagmorgenspaziergang mit meinem Schnelly", schwärmt der Schauspieler zu einem neuen Video auf Instagram und richtet sich dabei persönlich an seine Community: "Mach mit bei meiner Challenge – melde dich für den Newsletter an und versuche, deinen Tagesschrittdurchschnitt um 1.000 Schritte zu erhöhen."

In der Kommentarspalte stößt der goldige Clip auf große Begeisterung – seine Follower sind offenbar schon jetzt große Fans von dem gefleckten Rüsseltier. "Schnelly will sich einfach nicht schneller bewegen", "Ich liebe es, dass du deine Tiere liebst", "Sieht so aus, als wäre Schnelly heute sehr gesprächig", lauten nur einige der begeisterten Nachrichten. Ein weiterer User schließt sich an und scherzt: "Sieht so aus, als würde Schnelly ein bisschen Kardio bekommen."

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass dem 76-Jährigen ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Im Netz erlaubte sich Arnold zuletzt sogar einen Scherz über seinen neuen Helfer im Alltag. "Danke! Ich habe so viele nette Nachrichten aus der ganzen Welt erhalten", schrieb Arnold zu einem witzigen Schnappschuss, auf dem er mit einem Dynamit-Timer an der Brust mit der Aufschrift "Gefahr: Hochspannung" posiert.

Arnold Schwarzenegger mit seinem Schwein Schnelly

Arnold Schwarzenegger im März 2024

