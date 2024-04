Tragisch: Influencerin Doreen Petrova erleidet Fehlgeburt

Traurige Nachrichten von Doreen Petrova (28) und ihrem Partner Piotr Paluch. Die Influencerin hat ihr Baby verloren, wie sie in einem Beitrag auf Instagram mit ihren Fans teilt. "Ich hätte jetzt eigentlich bald das erste Trimester überstanden, aber das Herz von unserem Krümelchen hat plötzlich aufgehört zu schlagen und wir mussten Abschied nehmen", schreiben Doreen und Piotr in einem gemeinsamen Post. Die Netzbekanntheit geht offen mit der schweren Zeit um. "Der Moment, als mein Frauenarzt ungewöhnlich lange auf den Ultraschall-Bildschirm geschaut hat und feststellen musste, dass das Baby keine Herzaktion mehr zeigt, hat sich für immer in unsere Köpfe eingebrannt", führt sie aus.

Die Beauty möchte transparent mit dem schweren Thema umgehen, um anderen Mut machen zu können, die mit demselben Schicksalsschlag kämpfen. Erst einmal braucht das Paar aber Zeit für sich. "Wenn ich bereit sein werde, darüber zu sprechen, werde ich das tun, denn ich möchte gern aufklären und anderen Betroffenen helfen, aktuell fehlen mir aber noch die (richtigen) Worte und ich weiß nicht, ob und wann ich sie finden werde. Deswegen bitte ich euch derzeit von Fragen abzusehen und uns die Zeit zu geben, den Verlust auf unsere Weise zu verarbeiten", beendet sie ihren Beitrag.

Für die Influencerin ist das nicht der erste Verlust. "Nach vier Jahren voller Enttäuschungen und Verzweiflung hat es endlich geklappt. [...] Nach zwei Früh-Fehlgeburten hat mich die letzten Wochen leider die ständige Angst des erneuten Verlustes begleitet", schrieb die frühere Freundin von Gerda Lewis (31) im Netz zu ihrer Schwangerschaftsankündigung. Die Follower zeigen sich betroffen und fühlen mit dem Paar. "Ganz viel Kraft wünsche ich euch. Ihr werdet auch diese schwere Zeit überstehen und zusammen meistern", schreibt ein User. "Ich wünsche euch viel Kraft in dieser dunklen Zeit und dass es eines Tages für euch noch klappen wird", ergänzt ein weiterer.

Instagram / doreenpetrova / piotrplch Doreen Petrova, April 2024

Instagram / doreenpetrova / piotrplch Doreen Petrova und Piotr Paluch, April 2024

