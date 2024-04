Ex von Jeannie Mai fordert alleiniges Sorgerecht für Tochter

Jeannie Mai (45) und ihr Ex Jeezy steuern auf einen Rosenkrieg zu. Ende 2023 wurde die überraschende Nachricht publik, dass die beiden getrennt sind. Die Moderatorin und der Rapper befinden sich mitten in der Scheidung, in der es jetzt zur Sache geht. Denn der Ex der Modeexpertin fordert für die gemeinsame Tochter das alleinige Sorgerecht, wie TMZ berichtet. Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem Online-Portal vorliegen: Jeezy möchte, dass sein Nachwuchs bei ihm statt bei der Mutter lebt.

Der 46-Jährige behauptet nämlich, dass Jeannie sich nicht gut um die Kleine kümmere, da sie aufgrund ihrer Reisen kaum zu Hause sei. Zudem soll sie Jeezy seine zweijährige Tochter seit rund zwei Monaten vorenthalten haben. Zuvor hatte sich das Ex-Paar auf eine Sorgerechts- und Erziehungszeitregelung geeinigt, die im Rahmen einer Mediation verhandelt wurde. Doch nun stellt Jeezy neue Forderungen.

Fest steht, dass Jeezy und Jeannie sich in vielen Dingen nicht so schnell einig sein werden. Im Januar berichtete TMZ, dass die TV-Bekanntheit um eine Verschiebung des Ehevertrags gebeten hatte. Sie habe beim zuständigen Gericht die Forderung eingereicht, Jeezys Antrag auf Durchsetzung des Ehevertrags abzulehnen oder zumindest die Umsetzung auszusetzen. Jeannie soll das Ganze viel zu schnell vonstattengehen.

Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai mit ihrer Tochter Monaco, Februar 2023

Getty Images Jeezy und Jeannie Mai, September 2022

