Nach Trennung: Gerry Turner will Diamantring von Ex zurück!

Theresa Nist und Gerry Turner hatten sich in der TV-Show The Golden Bachelor kennen und lieben gelernt. Kurz nach den Dreharbeiten folgte auch schon die Hochzeit. Nur wenige Monate nach der Trauung gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt. In der Show "Good Morning America" erzählen die zwei nun, wie es finanziell für sie weitergeht. Besonders Theresas 38.000 Euro teurer Ring steht im Fokus. "Ich glaube, das ist die Regel. Ich glaube, ich muss diesen Ring zurückgeben. Traurig, das zu sagen", verrät die TV-Bekanntheit.

In ihrem Ehevertrag soll stehen, dass Theresa den Ring im Falle einer Trennung zurückgeben muss. Das maßgefertigte Schmuckstück besteht aus einem Diamanten als Hauptstein sowie zwei längeren Baguette-Diamanten an den Seiten, die in Gold gefasst sind "Der Mittelstein ist großzügig dimensioniert und die Baguettes sind nicht klein, deshalb ist der Preis so hoch. Er hat eine zeitlose, traditionelle Fassung", macht der 72-Jährige deutlich. Abgesehen von dem Klunker dürfe Theresa aber ihr restliches Vermögen behalten.

Die Trennung gab er kurz zuvor in der Show bekannt. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Herz-zu-Herz-Gesprächen, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte Gerry. Er und Theresa hätten sich eher ihren eigenen Familien als einander verschrieben, weshalb die Beziehung letztendlich scheiterte.

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Gewinnerin 2023

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

