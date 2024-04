"The Golden Bachelor"-Star Gerry Turner lässt sich scheiden

Theresa Nist und Gerry Turner gehen von nun wieder getrennte Wege! In der Datingshow The Golden Bachelor hatten sich die beiden kennen und lieben gelernt, kurz darauf folgte schon die Hochzeit. Doch wie der Realitystar jetzt bekannt gibt, ist zwischen ihm und seiner Frau alles aus und vorbei. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärt Gerry in der Show "Good Morning America" und fügt dem hinzu: "Was mir in unseren Gesprächen am meisten auffällt, ist, wie sehr wir uns beide unseren Familien verschrieben haben... Wir sehen uns also diese Situationen an und ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben."

Dennoch betont der US-Bachelor, dass er und seine Noch-Ehefrau alles daran gesetzt hätten, ihre Beziehung zu retten. "Wir haben uns Häuser in South Carolina angeschaut, wir haben New Jersey in Betracht gezogen und wir haben uns ein Haus nach dem anderen angeschaut, aber wir sind nie zu dem Punkt gekommen, an dem wir diese Entscheidung getroffen haben." Kurz zuvor hatte TMZ berichtet, dass die beiden TV-Bekanntheiten getrennt voneinander leben: Gerry lebt in Indiana, während Theresa in New Jersey zu Hause ist.

Zuletzt klang es noch so, als ob sich Theresa und Gerry ziemlich sicher mit ihrer gemeinsamen Zukunft waren. "Ich habe die letzten Jahre immer wieder darüber nachgedacht, nach South Carolina zu ziehen. In einem Gespräch mit Theresa meinte sie plötzlich: 'Mein Sohn lebt in der Nähe von South Carolina.' Und damit hatte sich das Problem, hier einen Kompromiss zu finden, schnell erledigt", schwärmte Gerry erst im Interview mit People. Der Umzug war für den kommenden November geplant.

Anzeige Anzeige

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

Anzeige Anzeige

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Theresa wird sich noch dazu äußern? Ja, sie gibt bestimmt bald ein Statement ab. Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de