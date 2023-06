Ex-Princess-Charming Irina Schlauch bei "Alles was zählt"

Irina Schlauch schlüpft in eine neue Rolle! Die studierte Rechtsanwältin hat bereits Erfahrungen im TV gemacht. 2021 suchte sie etwa bei Princess Charming nach der großen Liebe, doch eine Beziehung entwickelte sich dort nicht. Auch bei "SOKO Stuttgart" hat sie schon mitgespielt. Nun dürfen sich ihre Fans auf einen weiteren Gastauftritt freuen: Irina spielt jetzt bei Alles was zählt für kurze Zeit mit!

Das teilt der Sender RTL in einer Pressemitteilung mit. Demnach wird Irina in einer Folge sich selbst spielen und als gute Freundin von Ava Grothe – gespielt von Laura Egger – auftreten. Ihr wird sie Tipps in Sachen Liebe geben: "Ich überrasche Ava daher in Essen und versuche, ihr gut zuzureden und sie zu ermutigen, auf ihr Herz zu hören."

Die Zeit am AWZ-Set hat Irina offenbar ziemlich gut gefallen – sie würde sogar noch mal wieder für eine Folge vor der Kamera stehen! "Der Dreh war toll, ich habe mich sofort superwohl gefühlt und das ganze Team, ob Schauspieler:innen oder die Leute hinter der Kamera, war supernett. [...] Ich würde jederzeit wiederkommen, wenn Ava noch mal meine Unterstützung braucht", gibt sie zu.

Getty Images Irina Schlauch beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Picture Puzzle Medien Laura Egger und Irina Schlauch am "Alles was zählt"-Set

Instagram / irina.schlauch Irina Schlauch im Juni 2022 in Köln

