Werden Taylor Swift und Travis Kelce beim Coachella sein?

In ein paar Tagen ist es wieder so weit: Das Coachella-Festival lädt zum Feiern ein! Von überall aus der Welt reisen die Massen an, um ihre liebsten Musiker auf den Bühnen performen zu sehen. Dieses Jahr mit am Start sind Sabrina Carpenter (24), Bebe Rexha (34), Doja Cat (28) und Tyler, the Creator (33). Außerdem sollen auch Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) auftauchen – nur nicht auf der Bühne, sondern im Publikum. Ein Insider hat jetzt gegenüber Us Weekly verraten: "Die beiden wollen unbedingt Lana del Rey (38) und Jack Antonoff (40) performen sehen, weil Taylor ja mit ihnen befreundet ist. Sie werden für die beiden Wochenenden ein Haus in der Nähe mieten."

Seit Taylor und Travis ihre Beziehung offiziell gemacht haben, waren die beiden immer mal wieder zusammen unterwegs. Ob bei einem Strandurlaub auf den Bahamas oder während der internationalen Auftritte der Sängerin im Rahmen ihrer "Eras"-Tour. Swifties auf der ganzen Welt können von der Beziehung ihres Idols und dem Footballstar nicht genug bekommen. Auf der Plattform X kommentieren die Fans fleißig. "OMG! Taylor und Travis sind wie füreinander gemacht!" und "Nach ihren ganzen blöden Ex-Boyfriends verdient Taylor alle Liebe dieser Welt!", meinen nur zwei User.

Ob Travis und Taylor wirklich im Publikum des Coachella-Festivals auftauchen, ist von keinem der beiden bestätigt oder verneint. Zeit dazu hätten die Turteltauben bestimmt, immerhin ist die Football-Saison erst mal vorbei. Und auch der Superstar legt im Moment eine Pause ein, bis sie wieder für ihre "Eras"-Tour durch die Welt reist. Bevor die "Lover"-Sängerin allerdings im Mai den europäischen Teil der Tournee absolviert, kommt im April ihr brandneues Album raus. "The Tortured Poets Department" heißt die Platte und wird von den Fans der Musikerin schon sehnsüchtig erwartet. "Ich halte es kaum noch aus! Das Album wird bestimmt gigantisch!" schreibt ein Swiftie auf X.

Anzeige Anzeige

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Taylor und Travis werden Coachella einen Überraschungsbesuch abstatten? Ja, Taylor unterstützt ihre Freunde immer. Nein, ich glaube, das ist nicht so Taylors Szene. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de