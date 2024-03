Im Urlaub: Taylor Swift und Travis turteln auf den Bahamas

Nach dem Stress der vergangenen Monate haben sich Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) einen Urlaub verdient. Momentan entspannen die "Shake It Off"-Sängerin und der Footballspieler deshalb in der Karibik. Auf Harbour Island in den Bahamas wurden die Stars jetzt beim Knutschen erwischt. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, wie die beiden sich im Meer küssen. Dabei hält die Musikerin lässig einen Cocktail in der Hand. Nach dem Planschen legen die Turteltauben sich noch zum Sonnenbaden an den Strand. Der Super-Bowl-Champion lässt es sich bei der Gelegenheit nicht nehmen, seiner Freundin an den Po zu fassen.

Schon vor dem gemeinsamen Trip in die Karibik war es für das Pärchen wichtig, miteinander Zeit zu verbringen. Dafür nahmen sie auch einige Strapazen auf sich. Travis besuchte mehrere Konzerte der "The Eras Tour" um bei seiner Liebsten zu sein. Unter anderem war der NFL-Star nach Australien geflogen, wo er zusammen mit Taylor den Zoo in Sydney besucht hatte. "Ich habe einen Tiger gesehen, der in einem Baumhaus saß! Das war unglaublich süß", schwärmte Travis im New Heights-Podcast. Am meisten hätte seine Aufmerksamkeit aber natürlich Taylor gegolten. "Taylor ist das Beste und Großartigste, was es gibt", erzählte er in der gleichen Folge.

Während Travis vermutlich erst im Spätsommer mit den Vorbereitungen für die nächste NFL-Saison beginnen wird, geht für Taylor der berufliche Stress schon bald wieder los. In weniger als einem Monat kommt ihr neuestes Album "The Tortured Poets Department" raus. Einige Fans vermuten, dass sie auf der neuen Platte über ihren Ex-Freund Joe Alwyn (33) singen wird. Der Albumtitel scheint auf einen Gruppenchat des Schauspielers mit seinen Kollegen Paul Mescal (28) und Andrew Scott (47) anzuspielen. In einem Interview für Variety hatte der "The Favourite"-Darsteller verraten, dass der Chat "The Tortured Man Club" heißt.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

