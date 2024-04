Das halten Ex-GNTM-Kandidatinnen von dem neuen Show-Konzept!

In diesem Jahr ging Germany's Next Topmodel mit einer großen Neuerung an den Start: Nachdem 18 Staffeln lang nur Frauen an der Show teilnehmen durften, sind in diesem Jahr auch Männer Teil der Sendung. Beim Auftakt der World Burger Tour im Hard Rock Cafe kommt Promiflash mit Klaudia Giez (27) und Noëlla Mbomba – zwei ehemaligen GNTM-Kandidatinnen – ins Plaudern und fragt nach ihrer Meinung zum neuen Show-Konzept. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt irgendwie nicht so, also klar, ich war neugierig wegen Männlein und Weiblein, aber bisher war jetzt nicht so viel Drama", meint Klaudia.

Auch Noëlla ist aufgefallen, dass es bisher ruhiger zuging als in den Jahren zuvor: "Die sind auf jeden Fall harmonischer, habe ich das Gefühl. Ich glaube wegen des Jungs-Mädels-Mix." Darüber hinaus hat die Beauty noch eine andere Beobachtung gemacht: "Ich habe das Gefühl, dass die Männer dominieren. Ich finde, viele Männer da drin sind viel individueller als die Frauen und sind so richtig präsent, sodass die Frauen da untergehen." Auch für Klaudia ist das Konzept noch nicht vollends ausgereift: "Was mir fehlt, sind die Best-Ager-Models. Also das fand ich wirklich eine richtig tolle Idee, das war interessanter. [...] Gerade ist noch Luft nach oben."

Und wem räumen sie in diesem Jahr die größten Chancen auf den Sieg ein? "Bei mir ist es Frieder. Bei den Frauen ist es bis jetzt wirklich schwer zu sagen. Nuri, die finde ich sehr, sehr hübsch", verrät Noëlla im Interview. Klaudia hingegen drückt besonders Linus die Daumen: "Also, als ich den gesehen habe, da habe ich gesagt: 'Model!'"

