Ehe-Aus beim Golden Bachelor: TV-Kollegen sind "untröstlich"

Die TV-Kollegen reagieren geschockt auf das Liebes-Aus von Gerry Turner und Theresa Nist! "Wir haben es gerade im Fernsehen gesehen. Ich bin einfach untröstlich für sie. Es ist traurig. Es ist tragisch", äußert sich die ehemalige The Golden Bachelor-Teilnehmerin Kathy Swarts in einem Video-Beitrag, den sie zusammen mit Susan Noles auf Instagram veröffentlicht. Diese wendet sich mit einem Appell an die Fans: "Bitte Leute, seid nett. Das sind unsere Freunde. Die Liebe hat nicht geklappt, aber sie sind großartige Menschen und unsere Herzen brechen für sie."

Den Glauben an die Datingshow scheint Susan dennoch nicht verloren zu haben. "Gebt die Idee nicht auf, jemanden in so einer Show kennenzulernen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die immer noch verliebt sind, und ich glaube wirklich, dass diese beiden sich verliebt haben", betont die Make-up-Künstlerin und fügt hinzu: "Ich bin sicher, sie haben ihre Gründe […]. Wir wünschen ihnen alles Gute."

Jüngst gaben Gerry und Theresa ihre Trennung bekannt. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte Gerry zu Gast bei "Good Morning America". Die beiden hatten sich bei "The Golden Bachelor" kennen und lieben gelernt. Im Finale hatte der Rosenkavalier seiner Auserwählten dann sogar einen Antrag gemacht. Anfang des Jahres waren die beiden dann vor den Traualtar getreten. Laut Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, reichte der 72-Jährige nun aber die sofortige Scheidung von seiner Ehefrau ein.

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

