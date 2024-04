Golden Bachelor Gerry Turner reicht sofortige Scheidung ein

Gerry Turner und Theresa Nist wollen nicht länger miteinander verbunden sein. Die TV-Bekanntheiten hatten sich in der Show "The Golden Bachelor kennengelernt. Im Finale machte der Rosenkavalier seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag. Anfang des Jahres heirateten die beiden ganz romantisch. Vor wenigen Stunden gaben sie allerdings nach drei Monaten Ehe ihre Trennung bekannt. Nun soll alles sehr schnell gehen. Aus Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass Gerry die sofortige Scheidung von Theresa eingereicht hat.

Der 72-Jährige gab eine "unwiederbringliche Trennung" als Grund für die sofortige Scheidung an. Diese hatte er bei einem Gericht in Indiana, dem Wohnort des Rosenkavaliers, eingereicht. Der 12. April ist fortan das offizielle Trennungsdatum von Gerry und Theresa. Nur wenige Stunden zuvor hatten die beiden ihre Trennung im Fernsehen bekannt gegeben.

"Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte Gerry in der Show "Good Morning America". Kurz vor der Trennung hätten sich die beiden noch Häuser in South Carolina angeschaut.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

