Freund verrät Details zu O.J. Simpsons Zustand vor Tod

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass O.J. Simpson (✝76) den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Nach dem plötzlichen Tod des ehemaligen Footballstars meldeten sich zahlreiche Prominente mit Beileidsbekundungen zu Wort. Ein Freund des einstigen Sportlers verrät nun Details zu seinem Gesundheitszustand kurz vor seinem Tod. John McKibben sagt gegenüber People: "Er hatte einen Gehstock. Sein körperliches Wohlbefinden entsprach nicht der Norm." O.J. hätte John in diesem Moment erzählt, dass er an Krebs leidet.

Die beiden kennen sich seit 2017. John betreibt eine Bar in Las Vegas. Da O.J. in dieser regelmäßig einkehrte, wurden die beiden irgendwann Freunde. "Er trank seinen 'rituellen' Bombay Gin Martini. Er trank ein oder zwei Drinks und machte dann Feierabend", erinnert sich der Unternehmer. Bei seinem Besuch im März habe O.J. "müder als sonst" gewirkt.

Dabei wirkte der 76-Jährige in seinem letzten Post auf X noch ziemlich zuversichtlich. "Meine Gesundheit ist gut. Natürlich habe ich mit ein paar Problemen zu kämpfen, aber ich glaube, ich bin aus dem Gröbsten raus und ich werde hoffentlich in ein paar Wochen wieder auf dem Golfplatz stehen", schrieb er auf der Nachrichtenplattform. O.J. hatte sich passend zum Super Bowl am 11. Februar gemeldet. In dem Clip bedankte er sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche.

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017

Getty Images O.J. Simpson golft

