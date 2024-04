John Travolta gratuliert verstorbenem Sohn zum Geburtstag

Es ist ein emotionaler Tag für John Travolta (70). Der Sohn des Schauspielers war im Januar 2009 im Alter von 16 Jahren verstorben. Er erlitt im Urlaub einen Anfall und starb an einer Kopfverletzung. Heute hätte er seinen 32. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass widmet der "Grease"-Darsteller dem verstorbenen Jett (✝16) einen rührenden Post im Netz. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Jetty – es vergeht kein Tag, an dem du nicht bei mir bist!", lauteten seine Worte unter dem Instagram-Beitrag.

Das Bild zeigt das Vater-Sohn-Duo mit Johns verstorbener Frau Kelly Preston (✝57). Die Schauspielerin starb im Juni 2020 an Brustkrebs. Wie schwer der Verlust seiner geliebten Kelly für ihn noch immer ist, erklärte ein Insider gegenüber Radar Online. Der Witwer tue sich nämlich ziemlich schwer, neue Frauen kennenzulernen: "Wenn es um Verabredungen geht, lässt er die Finger davon. Soweit es ihn betrifft, wird Kelly immer die einzige Frau für ihn sein."

Unter dem Schnappschuss sammeln sich unzählige mitfühlende Kommentare. "Du hast viele Engel JT. Es tut mir so leid, was du in deinem Leben schon alles durchmachen musstest. Alles Gute zum Geburtstag, Jett", schrieb ein Fan des 70-Jährigen. "Schönes Familienfoto. Mein Beileid für deinen Verlust" und "Er ist jetzt bei seiner Mutter", lauteten die anderen teilnahmsvollen Worte von Johns Community.

Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Juni 2018

Instagram / johntravolta John Travolta und sein Sohn Jett

