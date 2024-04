Krebskampf: Amy Dowden fallen nachgewachsene Wimpern aus

Amy Dowden (33) gibt ein Gesundheitsupdate. Die Tänzerin machte im vergangenen Jahr ihre Brustkrebserkrankung öffentlich. Seitdem nimmt sie ihre Follower auf ihrer schweren Reise mit. Auf Instagram spricht sie nun über ihren Gesundheitszustand. In ihrer Story präsentiert die Strictly Come Dancing-Bekanntheit ihre frisch nachgewachsene Mähne: "Entschuldigt die wilden Haare. Ich habe dieses Serum aufgetragen, um sie ein bisschen zu pflegen, aber sie sind ein bisschen lockig und ein bisschen wild geworden. Ich habe auch wieder meine Wimpern verloren, nur ein paar davon."

Dennoch lässt sie sich davon nicht stressen. Ihr sei bewusst gewesen, dass das passieren könne. "Sie wachsen wieder nach, aber ich habe während der Behandlung einige Beiträge von Frauen gelesen, die sagten, dass sie sie wieder verloren haben [...]." Sie sei zwar etwas enttäuscht, richtig schlimm seien die ausgefallenen Wimpern aber nicht. "Es ist ein bisschen frustrierend, aber es ist nicht das Ende der Welt", stellt Amy klar.

Zudem hat die TV-Bekanntheit allen Grund zur Freude: Ihr letzter Gesundheitscheck lieferte positive Ergebnisse. Nun wolle sie unbedingt wieder auf die Tanzfläche zurückkehren, wie sie bei "BBC Breakfast" erklärte: "Das ist die längste Zeit, die ich nicht mehr getanzt habe, also muss ich meinen Körper wieder in Schwung bringen." Ihren Traum habe die 33-Jährige fest vor Augen. "Das ist also das Ziel, dass ich später in diesem Jahr wieder mit meinen besten Freunden auf der Tanzfläche stehen kann und das tue, was ich am meisten liebe."

Anzeige Anzeige

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / amy_dowden Amy Dowden in Wales

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr Amys Enttäuschung über die ausgefallenen Wimpern? Ja, ich kann das total nachvollziehen! Na ja, ich finde, es gibt Schlimmeres... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de