Nach Krebsdiagnose: Amy Dowden will zurück auf Tanzfläche!

Sie gibt die Hoffnung nicht auf! Vor fast einem Jahr war Amy Dowden (33) mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: Bei dem britischen Let's Dance-Star wurde Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert, woraufhin sie sich einer Mastektomie unterzog. Zuletzt berichtete die Influencerin freudig, dass ihr letzter Gesundheitscheck ziemlich positiv verlaufen sei. Deswegen will Amy nun wieder auf die Tanzfläche zurückkehren!

Bei "BBC Breakfast" spricht die 33-Jährige offen über ihre Zukunftspläne. "Das ist die längste Zeit, die ich seit Mai nicht mehr getanzt habe, also muss ich meinen Körper wieder in Schwung bringen", erklärt sie. Amy sei bewusst, dass ihr Körper durch die Chemotherapie viel durchgemacht habe – von ihrem Traum lasse sie sich dennoch nicht abhalten: "Das ist also das Ziel, dass ich später in diesem Jahr wieder mit meinen besten Freunden auf der Tanzfläche stehen kann und das tue, was ich am meisten liebe."

Dass sie zurück ins Rampenlicht wolle, machte die Beauty bereits vor wenigen Tagen auf Instagram deutlich. "Nach den fantastischen Neuigkeiten und Amys letzten Scans geht es jetzt wieder mit der Reha weiter, um zurück auf die Tanzfläche zu kommen", schrieb ihr Physiotherapeut zu einem Selfie mit der TV-Bekanntheit, das Amy in ihrer Story repostete.

Anzeige

Getty Images Amy Dowden im August 2019

Anzeige

Getty Images Amy Dowden bei "Strictly Come Dancing" im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / amy_dowden Amy Dowden und ihr Physiotherapeut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de