Lenny Kravitz und Mariah Carey sollen wohl ein Paar sein!

Gibt es ein neues Traumpaar in Hollywood? Es wäre jedenfalls eine Liebesgeschichte wie im Film. Während einer Podcast-Folge von "Deux U" am Donnerstag gab eine Quelle bekannt, dass sich die beiden Musikikonen Lenny Kravitz (59) und Mariah Carey (55) momentan daten. Anscheinend laufe die Romanze zwischen ihnen seit November. Der Insider behauptete, dass die beiden schon bei mehreren Events in Hollywood zusammen gesichtet wurden, aber es noch nicht offiziell machen wollen. Trotzdem geht der Informant davon aus, dass die Künstler im Laufe des Jahres ihre Beziehung bestätigen werden: "Seid nicht überrascht, wenn sie ihre Beziehung auf der diesjährigen Zeremonie der Rock & Roll Hall of Fame bekannt geben."

Tatsächlich kennen sich Mariah und Lenny schon sehr lange. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Laut People lernten sie sich kennen, bevor sie überhaupt berühmt wurden. "Wir haben uns im Osten von New York kennengelernt und waren in denselben Freundeskreisen unterwegs", erzählte Lenny und fügte hinzu: "Sie arbeitete in einer Sportbar, in der ich oft war." In dieser Zeit verbrachten sie viel Zeit miteinander und spielten sich gegenseitig ihre Demos vor. Im Jahr 2009 spielten sie sogar zusammen in dem Film "Precious – Das Leben ist kostbar".

Doch bei Lenny scheint es einige andere Gerüchte über sein Liebesleben zu geben. Erst im März wurde spekuliert, ob er und Ellie Goulding (37) am Anbandeln wären. "Die beiden kennen sich schon seit Jahren […] Aber jetzt, da beide solo sind, hat sich die Freundschaft der beiden in eine andere Richtung entwickelt", berichtete ein Insider gegenüber dem Ok Magazine. Bisher hat sich keiner der beiden dazu geäußert, aber Lenny scheint seit seiner Trennung von Lisa Bonet (56) nur flüchtige Beziehungen geführt zu haben. "Die Beziehung zu deinem Netzhemd ist wahrscheinlich deine bisher längste, aber sie funktioniert", scherzte seine Tochter Zoe Kravitz (35) in ihrer Rede zu Ehren von Lennys Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

