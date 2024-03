Daten sich jetzt etwa Lenny Kravitz und Ellie Goulding?

Echte Romanze oder doch nur Gerüchte? Rockstar Lenny Kravitz (59) und Pop-Sängerin Ellie Goulding (37) wurden kürzlich zusammen gesehen. Am 10. März sollen die beiden Musiker gemeinsam die Pre-Party der Oscarverleihung verlassen haben. Angeblich haben sie sich sogar ein Auto geteilt. Das berichtet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Ok Magazine. "Die beiden kennen sich schon seit Jahren", teilt die anonyme Quelle mit und fügt hinzu: "Aber jetzt, da beide solo sind, hat sich die Freundschaft der beiden in eine andere Richtung entwickelt. Alle in ihrem Umfeld würden sich sehr darüber freuen, wenn die beiden zusammenkämen."

Bisher haben sich die zwei noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Erst Anfang Februar bestätigte Ellie allerdings die Trennung von ihrem Ehemann Caspar Jopling (32), nachdem Monate zuvor schon über das Ende der Beziehung spekuliert worden war. Möglicherweise ist die Musikerin aber auch schon an einen anderen vergeben. Der "Lights"-Interpretin wurde im Februar nämlich eine heiße Romanze mit ihrem Surflehrer Armando nachgesagt. Mit ihm wurde sie knutschend und kuschelnd am Strand erwischt. Auch damals verriet ein Insider Details über Ellies Liebesleben und erzählte The Sun: "Sie scheinen sich sehr zu mögen und teilen viele Interessen."

Lenny hingegen hatte zuletzt im Jahr 2023 eine eher flüchtige Beziehung. Damals soll er das Model Ana Paula Valle gedatet haben, doch auch das wurde nie offiziell bestätigt. Generell scheint der Rockstar es nicht auf feste Partnerschaften abgesehen zu haben. Seine eigene Tochter, Schauspielerin Zoe Kravitz (35), scherzte sogar, dass keine seiner romantischen Beziehungen so stark ist wie die zu seinem liebsten Kleidungsstück. "Die Beziehung zu deinem Netzhemd ist wahrscheinlich deine bisher längste, aber sie funktioniert", witzelte sie in ihrer Rede zu Ehren von Lennys Stern auf dem Walk of Fame.

SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

Getty Images Lisa Bonet und Lenny Kravitz bei der Met Gala 2015

