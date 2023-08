Wie Papa: Perrie Edwards verrät vollen Namen ihres Sohnes

Perrie Edwards (30) lüftet endlich ein Geheimnis. Im vergangenen Jahr wurde die Little Mix-Sängerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem genießen die Beauty und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain (29) die Zweisamkeit mit ihrem Sohn Axel. Die stolze Mama gibt auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So waren ihre Fans begeistert, als sie einen Schnappschuss ihres Kleinen in einem Kürbiskostüm teilte. Nun verriet sie auch den vollen Namen ihres Kindes.

Obwohl das Paar nach der Geburt seinen ersten Namen, Axel, verriet, hat es sich seitdem mit seinem vollständigen Namen zurückgehalten. In einer Fragerunde auf Instagram beantworte die Beauty jetzt diese Frage eines Fans. "Sein Name ist Axel Xander. Wie sein Daddy Alexander", verriet Perrie.

Der Popstar und ihr Verlobter vom englischen Fußballklub FC Liverpool sind seit 2016 zusammen, haben ihre Romanze allerdings erst im Februar 2017 öffentlich gemacht. Alex hatte Perrie schließlich im Juni des vergangenen Jahres während eines romantischen Strandspaziergangs bei Sonnenuntergang einen Heiratsantrag gemacht. "Gestern Abend ist die Liebe meines Lebens vor mir auf die Knie gegangen und ich habe... Ja gesagt", verkündete die Sängerin damals auf Instagram und teilte Bilder der Verlobung.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn

