So wird Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag verbringen!

Victoria Beckham (49) wird in der kommenden Woche einen großen Meilenstein feiern – die Designerin wird nämlich am Mittwoch 50 Jahre alt. Und dieses besondere Ereignis möchte die Gattin von David Beckham (48) natürlich mit ihren Liebsten zelebrieren. Wie die Kolumnistin Katie Hind gegenüber Daily Mail verrät, blickt das Spice Girls-Mitglied schon gespannt auf diesen Tag. Dennoch wolle Victoria es aber entspannt angehen. "Es wird ein kleines, intimes Familientreffen sein, und es ist buchstäblich das beste Geschenk, das sie bekommen kann", erklärt die Journalistin.

Neben ihrer Familie rund um Sohnemann Brooklyn (25) und Gattin Nicola (29) sowie die beiden anderen Söhne und Töchterchen Harper (12) sollen auch ein paar enge Freunde zu einem Abendessen geladen sein. So sollen unter anderem Eva Longoria (49) und auch "ein oder zwei" der Spice Girls am Start sein. "Der Champagner wird in Strömen fließen, ebenso wie der Tequila, aber es wird keine große Party", plaudert Katie weiter aus. Vor allem auf Schwiegertochter Nicola soll sich die 49-Jährige freuen. Mittlerweile haben die beiden Frauen das Kriegsbeil begraben.

Victoria kann in ihren fast 50 Lebensjahren auf so einige Highlights zurückblicken. Neben ihrer erfolgreichen Karriere mit den Spice Girls fand sie 1997 in dem früheren Kicker die ganz große Liebe. Nachdem das Paar 1999 geheiratet hatte, konnte es vier gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Und auch nach ihrer Spice-Girls-Ära ging es karrieretechnisch immer weiter voran. Seit 2008 besitzt sie ihr eigenes Modelabel und stellt ihre Kollektionen regelmäßig auf den Fashion Weeks der Welt vor.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

