Fehde vorbei: Nicola Peltz-Beckham schwärmt von den Beckhams

Das Kriegsbeil ist wohl endgültig begraben! Brooklyn Beckham (24) und seine Nicola (29) hatten im Frühjahr 2022 den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Doch der besondere Tag wurde wohl überschattet: Es soll zum Streit zwischen der Milliardärstochter und ihrer Schwiegermutter Victoria (49) gekommen sein. Doch nun räumt das Model endgültig alle Gerüchte aus dem Weg: Nicola schwärmt von Brooklyns Familie!

In einem Interview mit Byrdie spricht sie darüber, wie wichtig ihr die Familie ist. Dabei kommt das Thema auch auf die Beckhams: "Die Familie ist alles für mich und das meine ich von ganzem Herzen. Ich stehe meiner und Brooklyns Familie so nahe und ich glaube, es gibt kein besseres Gefühl, als zu wissen, dass man ein starkes Unterstützungssystem hat. Das ist so ein Segen und das sehe ich nie als selbstverständlich an." Zudem schwärmt sie davon, wie gut David (48) mit seiner Frau umgehe. Die Schauspielerin wünsche sich genau so eine Ehe wie die ihrer Eltern und Schwiegereltern.

Vor wenigen Wochen erklärte Brooklyn gegenüber Daily Mail, dass er und seine Liebste die gemeinsamen Abende mit seinen Eltern sehr genießen. "Wir reden einfach und haben Spaß. Es geht einfach darum, im Moment zu sein, etwas zu trinken, zu essen und die Gesellschaft des anderen zu genießen."

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham

