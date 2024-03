So begann David und Victoria Beckhams Liebesgeschichte

Wie hat die Liebesgeschichte von David Beckham (48) und Victoria Beckham (49) in den 90er-Jahren angefangen? Das enthüllt der Sportstar jetzt in einer Folge des Podcasts "This Life of Mine with James Corden". Alles begann mit dem Musikvideo der Spice Girls zu "Say You'll Be There" aus dem Jahr 1996. "Das ist mein Lieblingslied, weil es der Song war, der im Fernsehen lief, als ich mit Gary Neville in meinem Zimmer saß, und das war der Moment, in dem ich mich zu Gary umdrehte und sagte: 'Ich werde, die in dem kurzen schwarzen Kleid heiraten'", erinnert er sich.

Der Fußballer gesteht, dass er die Sängerin zu Beginn vor allem optisch attraktiv fand. Aus der ersten Anziehung entwickelte sich aber bald eine tiefere Bindung. "Am Anfang war mir noch nicht klar, was für eine starke Frau sie ist, und das hat mich später mehr als alles andere zu ihr hingezogen", führt David im Dialog weiter aus. Der frühere Manchester United-Spieler schwärmt im Interview von seiner Frau: "Ich mag es, dass sie oft für mich da ist. Wir haben dieses Leben mit vier tollen Kindern geschaffen." Er bewundere seine Frau für ihre Art, die Familie zu managen.

David und Victoria heirateten im Jahr 1999. Zusammen haben sie vier gemeinsamen Kinder: Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper (12). David und Victoria zelebrieren ihre Liebe bis heute und der Sportler teilte bereits zum Valentinstag diesen Jahres süße Worte auf Instagram. "Alles Gute zum Valentinstag für eine wunderbare Ehefrau, Mami und beste Freundin. Ich liebe dich", schrieb er in seinem Beitrag.

Instagram / davidbeckham David Beckham und Victoria Beckham

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

