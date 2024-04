Überraschung: Sie steckt unter "The Masked Singer"-Babylöwe!

Auch in Woche zwei muss wieder ein Promi seine Maske fallen lassen! Bei The Masked Singer waren heute Abend noch der Babylöwe, das Krokodil, der Floh, die Zuckerwatte, der Robodog, der Flip-Flop und Elgonia im Rennen. Diese sieben mussten sich vor der Jury bestehend aus Palina Rojinski (38), Rick Kavanian (53) und Linda Zervakis beweisen. Babylöwe, Floh, Zuckerwatte und Robodog bekamen die wenigsten Votes und wackelten. Am Ende entschied es sich zwischen Robodog und Babylöwe. Letzterer muss sich demaskieren: Dahinter steckt keine Geringere als Uschi Glas (80)!

Auch in dieser Folge gab es wieder die Demaskierung des Mysteriums. In jeder Show der Jubiläumsstaffel steckt ein anderer Promi unter dem Kostüm, das direkt nach dem Auftritt enttarnt wird. In der heutigen Episode verbarg sich Giovanni Zarrella (46) unter der Kostümierung. In der vorherigen Woche war es der mexikanische Opernsänger Rolando Villazón (52).

Als erster der Staffel hatte vergangene Woche die Couchpotato seine Maske fallen lassen. Darunter war Hugo Egon Balder (74) verborgen. Der Komiker hatte seine Demaskierung aber mit Humor genommen: "Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine tolle Erfahrung. Ich bin 74, ich habe schon mal gemerkt, wie es im Sarg ist. Es hat viel Spaß gemacht. Das Ding ist wahnsinnig schwer." Der TV-Moderator konnte nicht nur das Rateteam austricksen, sondern auch die Zuschauer veräppeln. "Wahnsinn, mit Hugo hätte ich nicht gerechnet", schrieb ein Fan der Sendung auf X.

Uschi Glas, Schauspielerin

Hugo Egon Balder bei "The Masked Singer"

