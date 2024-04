"Masked Singer"-Hammer: Dieser Promi war die Couchpotato!

Die erste Maske ist gefallen! Bei The Masked Singer stellen wieder mehrere Promis ihre Gesangskünste unter Beweis. Der Clou an der Sache? Die Promis verstecken sich unter den unterschiedlichsten Kostümen. In der aktuellen Staffel sind neben der Couchpotato, der Zuckerwatte, dem Robodog und dem Krokodil auch der Floh, der Flip Flop, der Babylöwe und Elgonia am Start. Das Rateteam bestehend aus Palina Rojinski (38), Rick Kavanian (53) und Max Giesinger (35) versucht nach der Performance herauszufinden, welcher Star unter der Maskierung steckt. Direkt in der ersten Folge musste sich die Couchpotato geschlagen geben – sie wurde demaskiert. Unter der Maske steckte niemand Geringeres als Hugo Egon Balder (74)!

Seine Demaskierung nimmt der Komiker allerdings mit Humor: "Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine tolle Erfahrung. Ich bin 74, ich habe schon mal gemerkt, wie es im Sarg ist. Es hat viel Spaß gemacht. Das Ding ist wahnsinnig schwer." Doch nicht nur das Rateteam führte der Moderator an der Nase herum, auch die Zuschauer waren von dem Mann unter der Maske überrascht. "Wahnsinn, mit Hugo hätte ich nicht gerechnet", schreibt ein Fan auf X, während ein weiterer zustimmt: "Hugo Egon Balder. Da wäre ich nie drauf gekommen." Mit der Couchpotato mussten auch noch drei weitere Promis zittern: Der Floh, der Robodog und die Zuckerwatte konnten die Zuschauer nicht auf Anhieb von sich überzeugen. Am Ende konnten sie aber aufatmen: Sie haben in der nächsten Woche erneut die Chance, sich zu beweisen.

Eine Neuerung der Jubiläumsstaffel ist das Mysterium. In jeder Show steckt ein anderer Promi unter dem eindrucksvollen Kostüm – nach seiner Performance wird geraten, welches Gesangstalent unter der Maske steckt. Im Anschluss daran wird das Mysterium demaskiert. Und direkt in der ersten Show hatte es der Sänger unter der Maske in sich: Es handelte sich um den mexikanischen Opernsänger Rolando Villazón (52).

Getty Images Hugo Egon Balder, Moderator

Seven.One/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer" 2024

