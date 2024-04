Wunsch der Familie: O.J. Simpson soll eingeäschert werden

Sie haben schnell einen Entschluss gefasst. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der ehemalige Footballspieler O.J. Simpson (✝76) gestorben ist. Wenige Tage später soll geklärt worden sein, was mit seinem Leichnam geschehen soll. Laut der Zeitung New York Post habe seine Familie beschlossen, den Verstorbenen einzuäschern. Außerdem wird berichtet, dass O.J.s Hinterbliebenen strikt dagegen sind, sein Gehirn postum auf durch den Sport verursachte Schäden untersuchen zu lassen.

O.J.s Anwalt und Testamentsvollstrecker äußerte sich zu dem Sachverhalt und versicherte: "[...] Ich habe Anrufe von medizinischen Zentren erhalten, die CTE-Tests durchführen und mich nach O.J.s Gehirn fragen... das wird nicht passieren." Malcolm LaVergne erklärte daraufhin: "Ich werde mich vielleicht mit den Kindern darüber beraten, aber ich habe nichts davon gehört, also wird es einfach nicht passieren. O.J. möchte, dass sein gesamter Körper eingeäschert wird, damit seine Kinder tun können, was sie für richtig halten."

Der einstige NFL-Profi machte erst kurze Zeit vor seinem Tod öffentlich, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Wann genau er die Diagnose erhielt, wollte O.J. für sich behalten. Local 10 News berichtete jedoch, dass er sich vor seinem Ableben in der Nähe seines Wohnortes in Las Vegas einer Chemotherapie unterzogen hatte.

Getty Images O.J. Simpson

Getty Images O.J. Simpson im Juli 2017

