Erstes Mal TV: So gefiel es “Kampf der Realitystars”-Noah!

Für Noah Cremer, auch bekannt als Noah Bibble, ist die Reise bei Kampf der Realitystars vorbei, bevor sie so richtig beginnen konnte. Als Erster muss der Fernsehneuling die Sala der Promis in Thailand verlassen. Promiflash hat mal nachgehakt: Wie hat dem TikTok-Star sein erster Ausflug ins Reality-TV gefallen? "Es ist wirklich das bisher größte und schönste Abenteuer meines ganzen Lebens", schwärmt Noah. Bereits als Teenager sei der Kölner riesiger Fan von Formaten wie Dschungelcamp und Co. gewesen. Umso größer sei die Ehre, dass er nun selbst einmal hinter die Kulissen blicken durfte. Er resümiert: "Der kleine Noah wäre, glaube ich, unfassbar stolz auf mich!"

Dass ausgerechnet er als Erster gehen muss, damit hat Noah wohl nicht gerechnet – als in der Stunde der Wahrheit die Entscheidung fällt, ist er sichtlich bestürzt. "Was soll ich sagen? Das ist scheiße, Leute", meint er, während ihm die Tränen kommen. Die Wahl treffen mussten Cecilia Asoro und Calvin Kleinen (32). "Es ist halt eine Unterhaltungsshow, wir haben gesagt: 'Wer unterhält uns?' Wir wollen die Show aufrechterhalten. Es tut auch weh, jetzt jemanden rauszuschmeißen", begründet Cecilia ihre Entscheidung.

Wenn es nach dem Influencer geht, wird es bei seinem kleinen Abstecher in die Welt des Fernsehens nicht bleiben. "Ich sehe mich auf jeden Fall in weiteren Realityshows", betont Noah im Gespräch mit Promiflash und fügt scherzhaft hinzu: "So schnell bekommt ihr mich jetzt nicht mehr von der Backe." Er sei bereit, die TV-Szene Deutschlands so richtig auf den Kopf zu stellen – und das ganz ohne sich zu verstellen.

„Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Noah Bibble bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Noah Bibble und Cathy Hummels bei der "Stunde der Wahrheit"

