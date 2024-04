Auf dem Coachella: Leni Klum knutscht mit ihrem Liebsten!

Heiße Küsse in der Wüste! Ebenso wie ihre berühmte Mama Heidi (50) besuchte Leni Klum (19) das angesagte Musikfestival Coachella, das alljährlich in der Colorado-Wüste stattfindet. In ihrer Instagram-Story teilte das Nachwuchsmodel nun einige Einblicke in ihr Wochenende: Ein niedlicher Schnappschuss zeigt sie beim leidenschaftlichen Kuss mit ihrer Jugendliebe Aris Rachevsky. Während Lenis Liebster einen legeren Look wählte, präsentierte die Laufstegschönheit, die obenrum nur einen BH anhatte, viel Haut.

Auch Lenis Geschwister besuchten das beliebte Festival: Zusammen mit Mama Heidi schlenderte Lou (14) über das Festivalgelände und auch Henry und Johan waren mit von der Partie. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 50-Jährige einige süße Schnappschüsse mit ihren Kids.

Dass vor allem ihre beiden Töchter sehr unterschiedlich sind, verriet Heidi in einem Interview mit Gala. "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch", erzählte das einstige Victoria's Secret-Model und fügte hinzu: "Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte."

Instagram / heidiklum Lou und Heidi Klum auf dem Coachella 2024

Getty Images Lou Samuel

