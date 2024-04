Beim Coachella: Heidi Klum teilt erneut ihre Kids im Netz!

Seit diesem Wochenende stehen die Türen des beliebten Coachella-Festivals wieder für alle musikbegeisterten Menschen dieser Welt offen. Das lässt sich auch Heidi Klum (50) nicht entgehen und stattet dem Festival mit ihren Kindern einen Besuch ab. Ihre Follower lässt sie daran auf Instagram teilhaben. Zusammen mit Töchterchen Lou (14) schlendert die 50-Jährige über das Festivalgelände und genießt den gemeinsamen Ausflug sichtlich. Auch ihre beiden Söhne Henry (18) und Johan (17) scheinen sich prächtig zu amüsieren. Dass der einstige Victoria's Secret-Engel ihr Leben mit der Öffentlichkeit teilt, ist nichts Besonderes mehr – das gilt aber nicht für ihre Kinder! Diese hält sie sonst so gut wie möglich aus dem Rampenlicht heraus. Mittlerweile scheint das aber der Vergangenheit anzugehören. Immer häufiger veröffentlicht die vierfache Mama Schnappschüsse ihrer Sprösslinge!

Auf Social Media postet die Modelmama nun einen Clip, auf dem sie und ihre 14-jährige Tochter Seite an Seite zu sehen sind. Heidi und Lou könnten dabei nicht unterschiedlicher gekleidet sein! Während die Jüngste der Klum-Familie im legeren Jeanslook aufkreuzt, strahlt ihre Mutter in knalligem Neon-Outfit. Die Model-Ikone kombiniert ein neongrünes Vokuhila-Kleid mit schwarzen Lederstiefeln und einem lässigen Cowboy-Hut. Dazu eine große Sonnenbrille auf der Nase und eine kleine schwarze Tasche um die Schulter. Auch ihre beiden Jungs bekommen einen kurzen Auftritt in ihrer Story. Auf der Videosequenz ist zu sehen, wie die beiden inmitten des Publikums zu einem Act tanzen und sich sichtlich amüsieren. Nur Heidis älteste Tochter Leni (19) ist auf den Aufnahmen nicht zu sehen.

Leni führt aber auch schon ihr ganz eigenes Leben im Rampenlicht! Die 19-Jährige ist bereits in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter getreten und modelt nun auch schon seit einigen Jahren. Die Weichen für die Zukunft ihrer jüngeren Schwester Lou scheinen aber noch nicht gestellt worden sein. "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte", verriet Heidi in einem Interview mit Gala.

Instagram / heidiklum Lou und Heidi Klum auf dem Coachella 2024

Getty Images Lou Samuel

