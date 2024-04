Giovanni Zarrella und seine Jana Ina feiern 20 Jahre Liebe

Giovanni (46) und Jana Ina Zarrella (47) sind noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit 20 Jahren gehen der Musiker und die Moderatorin nun schon gemeinsam durchs Leben. 2005 gaben sich die beiden TV-Gesichter das Jawort und seit langer Zeit sind sie stolze Eltern von zwei Kindern. Im Netz feiern die Turteltauben nun einen Meilenstein ihrer Liebe. "20 Jahre zusammen und noch mehr werden folgen", schreibt die Familienmama auf Instagram. Dazu teilt sie noch einen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrem Liebsten eng umschlungen am Meer steht.

Giovanni und Jana Inas Fans sind völlig aus dem Häuschen! "Ihr seid wirklich ein Traumpaar. Man sieht die Funken zwischen euch nach all den Jahren immer noch sprühen" und "Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ein echtes Traumpaar! Ich wünsche euch noch ganz viele glückliche gemeinsame Jahre", kommentieren die Nutzer der Plattform begeistert.

Ein Ende ihrer Liebe ist noch lange nicht in Sicht. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne diesen Italiener an meiner Seite ist – das geht gar nicht", stellte Jana Ina im vergangenen Jahr bei "Backen mit Nutella" klar. Sie habe es sich immer gewünscht, einen Mann an ihrer Seite zu haben, den sie wirklich liebt und der immer für sie da ist.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2024

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella

