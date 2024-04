Kurz nach Gerry-Trennung: Theresa Nist meldet sich zu Wort!

Gerry Turner und Theresa Nist lassen sich scheiden – und das, obwohl sich das einstige The Golden Bachelor-Paar erst im Januar das Jawort gegeben hatte. Nun meldet sich die TV-Bekanntheit bei ihrer Community auf Instagram – und lässt dabei das Liebes-Aus mit ihrem Noch-Ehemann Revue passieren. "Es war eine der unglaublichsten Erfahrungen meines Lebens, etwas, von dem ich nie erwartet hätte, dass es an diesem Punkt in meinem Leben passieren würde", verrät Theresa und fügt hinzu: "Ich dachte wirklich, dass es ewig halten würde. Es stellte sich heraus, dass man selbst mit 70 Jahren nicht alles weiß."

In ihrem Statement bedankt sich die 70-Jährige auch für die liebevolle Unterstützung ihrer Fans. Trotz der Trennung blickt Theresa voller Zuversicht in die Zukunft. "Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie du es geplant hast und das ist okay", stellt sie fest und erklärt weiter: "Ich nehme so viele positive Dinge aus dieser Erfahrung mit, vor allem die unglaublichen Freunde, die ich jetzt habe." Zudem wolle die Brünette offen für neue Möglichkeiten und sogar für eine neue Liebe bleiben.

Erst vor wenigen Tagen gab Theresa mehr Details zu den Hintergründen ihrer Scheidung preis. "Ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass wir älter sind und ein Haus haben, Kinder und Enkelkinder", schilderte die "The Golden Bachelor"-Gewinnerin in der Talkshow "Nightline" und stellte klar: "Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass die Liebe das nicht überwinden kann, aber es hat eine große Rolle gespielt." Es habe keinen Streit zwischen ihr und Gerry gegeben. Schließlich habe ein Paartherapeut ihnen dabei geholfen, den Schritt zu wagen und ihre Ehe zu beenden.

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Gewinnerin 2023

