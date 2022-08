Klartext: Sind Dixie D'Amelio und ihr Noah noch ein Paar?

Dixie D'Amelio (21) setzt den Gerüchten ein Ende! Seit rund zwei Jahren ist sie mit dem TikTok-Star Noah Beck zusammen. Doch bereits im vergangenen Jahr häuften sich die Vermutungen, dass sich das Paar getrennt haben könnte. Seitdem ist es ziemlich ruhig um die beiden Webstars geworden. Weder Noah noch die Schwester von Charli D'Amelio (18) äußerten sich zu den Gerüchten – bis jetzt: Dixie verriet endlich Details zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus!

Am vergangenen Sonntag stellte Dixie bei den diesjährigen MTV Video Music Awards gegenüber People klar, ob sie und Noah noch ein Paar sind oder nicht: "Wie wir schon eine Million Mal gesagt haben, haben wir beschlossen, unsere Beziehung aus den sozialen Medien zu nehmen", erklärte die 21-Jährige und fügte außerdem hinzu, dass diese Entscheidung "besser für [ihre] geistige Gesundheit" sei. "Aber ja, wir lieben uns", fasste Dixie abschließend zusammen.

Dennoch räumte Dixie ein, dass – egal was die beiden tun – die sozialen Medien "offensichtlich" eine Menge Drama verursachen. Dennoch versuchen die beiden stets, sich um ihre Beziehung zu bemühen, indem sie "an sich selbst und auch an [ihren] Karrieren arbeiten".

Anzeige

Getty Images Dixie D'Amelio im August 2022

Anzeige

Getty Images Dixie D'Amelio und Noah Beck im August 2021

Anzeige

Getty Images Dixie D'Amelio im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de