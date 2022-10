Dixie D'Amelio spricht erstmals über Trennung von Noah Beck

Im Oktober 2020 gaben die erfolgreichen TikTok-Stars Dixie D'Amelio (21) und Noah Beck ihre Beziehung bekannt und galten seither als das Traumpaar der Social-Media-Plattform. Als die beiden sich dazu entschieden, ihre Beziehung aufgrund des großen Drucks aus den sozialen Medien herauszuhalten, machten monatelang Trennungsgerüchte die Runde. Diese wurden mittlerweile bestätigt. Jetzt spricht Dixie erstmalig über die Hintergründe für das Beziehungs-Aus.

"Die Entscheidung war einvernehmlich", stellte die Sängerin in der neuen Episode der zweiten Staffel von "The D'Amelio Show" klar. Sie erklärte den Auslöser für ihre Trennung damit, dass sie beide aus mehreren Gründen ziemlich frustriert in der Beziehung gewesen wären. Auf einen davon ging sie näher ein: "Er war sauer, dass ich nicht so viele Opfer für ihn bringen würde, wie er für mich." Denn ihre Arbeit sei noch immer ihre größte Priorität, eröffnete Dixie.

Obwohl die beiden TikTok-Stars ihre Beziehung zuletzt aus den sozialen Medien herausgehalten haben, hat das die Fans nicht davon abgehalten, dort Stellung zu beziehen und sich auf eine Seite zu schlagen. "Seine Fans attackieren mich und meine Fans attackieren ihn", berichtete die 21-Jährige. Dabei hatte Noah erst im August auf die Hasswellen reagiert und auf Twitter darum gebeten: "Nichts als Positivität zu verbreiten."

Instagram / noahbeck Noah Beck und Dixie D'Amelio, TikTok-Stars

Instagram / noahbeck Noah Beck und Dixie D'Amelio, TikTok-Stars

Instagram / dixiedamelio Noah Beck und Dixie D'Amelio

