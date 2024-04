Feuer in Kopenhagen: Palast der Dänen-Royals wird evakuiert!

Beunruhigende Nachrichten aus Dänemark: In der historischen Börse in Kopenhagen ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Davon ist auch die dänische Königsfamilie betroffen. Schloss Christiansborg, der Sitz der Royals, befindet sich nämlich ganz in der Nähe. Aus Sicherheitsgründen wurde auch der Palast teilweise evakuiert – unter anderem räumten Abgeordnete vorsichtshalber ihre Büros. Der Auslöser für das Feuer ist bislang noch nicht bekannt. König Frederik (55) zeigt sich auf der Plattform X betroffen von dem Vorfall.

"Heute Morgen bot sich uns ein trauriger Anblick: Über den Dächern Kopenhagens waberte Rauch, der auf das verheerende Feuer in der Börse hinwies. Ein wichtiger Teil unseres architektonischen Erbes stand und steht immer noch in Flammen", schreibt der dänische Regent. Er bezeichnet das Gebäude in seinem Text als Wahrzeichen der Stadt – zudem zeigt er sich dankbar für die unermüdliche Arbeit der Einsatzkräfte. "Die Königin und ich möchten all jenen danken, die seit dem frühen Morgen dafür gesorgt haben, dass niemand verletzt wurde und die dafür gekämpft haben, so viel wie möglich von dem Gebäude und den vielen Kulturschätzen und Kunstwerken zu retten, die die Börse beherbergt", schließt der 55-Jährige den Beitrag.

Eigentlich hätte es für die Königsfamilie heute einen Grund zum Feiern gegeben. Königin Margrethe von Dänemark wird 84 Jahre alt. Geplant war für den Ehrentag der ehemaligen Monarchin ein Fest in kleiner Runde auf Schloss Fredensborg. Die aktuellen Ereignisse dürften die Partystimmung allerdings überschatten.

