Hält Meghan Versöhnung der Royals für einen großen Fehler?

Prinz Harry (39) wird im nächsten Monat in sein Heimatland Großbritannien reisen, um an einer Veranstaltung der Invictus-Spiele teilzunehmen. Berichten zufolge soll er dabei auch an einer Versöhnung mit seinem Bruder Prinz William und dessen Gattin Prinzessin Kate (42) interessiert sein – seiner Frau Herzogin Meghan (42) hingegen missfällt diese Idee wohl sehr. "Meghan weiß, dass sie vor einem aussichtslosen Kampf steht, wenn es darum geht, dass Harry sich mit Kate und William trifft, um ihre Differenzen beizulegen", erklärt ein Insider laut OK! Magazine und fügt hinzu: "Aber sie denkt, dass er einen großen Fehler begeht." Die US-Amerikanerin soll ihren Ehemann im Mai voraussichtlich nicht ins Vereinigte Königreich begleiten.

Für viele Beobachter der Royals ist es unverständlich, dass sich bisher auch nach der Diagnose von Kate nichts an den zerrütteten Familienverhältnissen geändert hat. "Sie empfindet offensichtlich Mitgefühl für Kate und was sie durchmacht, aber für Meghan ändert das nichts", berichtet die Quelle. Bei der ehemaligen Schauspielerin sitze der Stachel eben besonders tief: "Vier Jahre nach ihrer Abreise ist sie immer noch verärgert und kann den Royals nicht ganz verzeihen, was sie ihr und Harry angetan haben." Darüber hinaus sollen Kate und William sich nie bei ihr entschuldigt haben – ein weiterer Grund, warum Meghan nicht vergeben und vergessen könne.

Meghans Kälte gegenüber der misslichen Lage ihrer Verwandten könnte auf Dauer auch ihr schaden – für ihr Image und ihre Marke, die sie sich aktuell aufbaut, sei ein solch passives Verhalten nicht von Vorteil. "Wenn die Schwägerin und der Schwiegervater an Krebs erkrankt sind und man nichts unternimmt, sieht das nicht gut aus. Vor allem nicht für jemanden, der sich wie Meghan Fürsorge und Teilen zum Markenzeichen gemacht hat", meint Adelsexperte Tom Quinn laut Mirror.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2022

